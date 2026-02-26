佐世保市の高校生や大学生、社会人が入居する寮で、30人がノロウイルスによる腹痛や下痢の症状を訴える集団食中毒が発生しました。 佐世保市保健所は26日、寮で提供された食事が原因として、運営する業者を2日間の営業停止処分としました。 食品衛生法違反で2日間の営業停止処分を受けたのは、学生や社会人が入居する寮を運営する「南風崎MGレヂデンス」です。 佐世保市によりますと今月20日、寮の食堂を利用した入居