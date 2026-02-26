イランのペゼシュキアン大統領は現地時間2月26日、「米国のトランプ大統領はイランが核兵器を保有しないと表明せねばならないと述べたが、実際にはイランはこれまでに何度もこれについて姿勢を表明してきた。イランの最高指導者もこの問題について、イランが核兵器の道を進むことはないと表明した」と述べました。（提供/CRI）