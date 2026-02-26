国際通貨基金（IMF）は2月25日、米国に関する2026年第4条協議に関する声明を発表し、2026年米国の実質国内総生産（GDP）成長率を2．6％と予測しました。これは今年1月時点の予測値2．4％より上方修正され、2027年については2％から2．1％に上方修正されました。（提供/CRI）