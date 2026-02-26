◇球春宮崎ベースボールゲームズオリックス―西武（2026年2月26日SOKKEN）兼任コーチとして実戦初登板したオリックス・平野佳寿投手（41）が3回1イニングを内野ゴロ3つで締めた。ツーシームに新球のカットボールを駆使し、従来のツーシームとフォーク中心のスタイルを一新する印象。先頭の8番・古賀をフルカウントからツーシームで三ゴロに仕留めると、9番の滝沢への初球に加え、1番の西川にも新球を試投。「今日は左打