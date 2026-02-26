26日に70歳の誕生日を迎えた桑田佳祐がキャリア初となるアニメ完全書き下ろした。4月3日配信リリースの新曲「人誑し/ひとたらし」が、4月放送開始のテレビ朝日アニメ「あかね噺」のオープニング主題歌に決定した。公式YouTubeチャンネルで配信された動画で、アニメーション化された羽織をまとった桑田が高座に上がって落語家さながらに語り始めた。「さて、本日はひとつご報告がございまして。不肖、私桑田佳祐、この度TV