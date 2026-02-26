◇アジア男子ゴルフツアーニュージーランド・オープン第1（2026年2月26日ニュージーランドミルブルックリゾート・コロネットC＝6936ヤード、リマーカブルC＝6784ヤード、いずれもパー71）第1ラウンドは日没サスペンデッドとなった。13ホールを終えた清水大成（27＝ロピア）、10ホールを終えた鍋谷太一（29＝国際スポーツ振興協会）が4アンダーで日本勢最高の暫定6位につけた。トップとは3打差。木下稜介（34＝AKRacing