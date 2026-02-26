熊本は、イチゴの生産量が全国3位です。そして、今、イチゴの輸出拡大に向けた動きが加速していて、JA熊本経済連がイチゴの輸出の手本として国から認定されました。 【写真を見る】イチゴ作りの手本「フラッグシップ輸出産地」 JA熊本経済連が認定立ちはだかる輸出の壁に挑む！ JA熊本経済連が認定されたのは「フラッグシップ輸出産地」です。 輸出先の規制やルール、需要に対応して、継続的に農産物の輸出に取り組んで