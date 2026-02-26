消費税の減税などを議論する「社会保障国民会議」の初会合が終了しました。会議には高市首相や関係閣僚と、自民党、日本維新の会、チームみらいの幹部が出席しました。高市首相：これ長いこと放置されてきた問題ですよね。私も若い頃から給付と負担、これは必要だと思いここに至った。思い切ってやりましょう。日本維新の会・藤田共同代表：私たちも誠心誠意アイデアを出し、そして意思決定に参加したい。チームみらい・安野党首：