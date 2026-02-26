26日に発表された青少年のインターネットの利用について、利用時間が年々増えているようです。こども家庭庁によりますと、2025年度の0歳から9歳までの低年齢層の子供の平日1日のインターネットの平均利用時間は約2時間18分ということで、前年度に比べて約9分増えて過去最長となりました。さらに、10歳から17歳の青少年に関しては約5時間27分と、こちらも前年から25分増えて過去最長を更新しました。さらに細かく見ると、小学生が1