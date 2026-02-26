市川 栞 キャスター：ここからは気象予報士の小野さんです。小野 和久 気象予報士：天気のポイントです。 小野：きょう26日は、予想以上に雲が広がりましたが、あす27日・あさって28日も雲が多いでしょう。気温は来週まで平年より高い日が多いでしょう。あす27日の予想天気図です。 小野：きょう26日、予想以上に雲が広がった理由と、あす27日、雲が多い理由は同じです。海からの湿った風が石川県内に流れ込むためです