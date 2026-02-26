能登半島地震の被災地の観光振興につなげようと26日、北陸3県の観光関係者らが復興の現状などを視察しました。26日に石川県七尾市の和倉温泉を視察したのは、北陸3県の観光協会などからなる「北陸三県誘客プロモーション部会」のメンバー約20人です。被災地の復旧の状況を知ってもらい、各地でPRしてもらおうと、石川県などが今回の視察を計画しました。石川県観光戦略課・藤井 達也 さん：「北陸3県の観光案内所のス