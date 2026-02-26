米ラッパー・Ｄ４ｖｄ（２０＝発音はデイビッド＝本名デイビッド・アンソニー・バーク）の車のトランクから、行方不明になった１５歳少女のバラバラ遺体が昨年に発見された事件で、Ｄ４ｖｄがロサンゼルス郡の大陪審の捜査対象になっており、現在は保留中であることを米ＮＢＣニュースが２６日、報じた。１５歳（死亡当時は１４歳）の少女、故セレステ・リバス・エルナンデスさんは昨年９月、Ｄ４ｖｄの車のトランクから腐敗し