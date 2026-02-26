【モデルプレス＝2026/02/26】イラストレーターのナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品「ちいかわ」の長編エピソード・通称「セイレーン編」が描かれる「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」の公開日が2026年7月24日に決定。あわせて、特報映像と場面カット3点が解禁された。【写真】ちいかわたちの“忘れられない夏の冒険”描いた予告初公開◆「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」特報映像解禁1枚のチラシをきっかけに、とある島