【モデルプレス＝2026/02/26】元日向坂46の齊藤京子が26日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金午前11時50分〜）に生出演。元櫻坂46で同局アナウンサーの原田葵とのCM明けの一幕に、反響が寄せられている。【写真】28歳元日向坂46、一夜限りのアイドル姿◆齊藤京子＆原田葵アナ、互いのデビュー曲をダンス披露この日、齊藤は助っ人ゲスト︎︎として「ぽかぽか」に出演。木曜レギュラーメンバーで進行アナウンサーの原田