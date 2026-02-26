「乳がん」を公表した演歌歌手・石原詢子さん（58）のブログが2026年2月26日に更新され、完治に向けて治療に臨む近況が報告された。石原さんは1988年にデビューし、2000年には初出場となる第51回NHK紅白歌合戦で「みれん酒」を、03年の第54回紅白では「ふたり傘」を歌ったことでも知られる。「昨日、無事に１回目の抗がん剤投与を」公式サイトで6日、石原さんが25年末に乳がんの診断を受けていたと発表された。事務所が「早期発