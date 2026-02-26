散歩中に目の前を横切ったのは、ボロボロで後ろ足を引きずる弱々しい1匹の黒猫。何もできなかった後悔と不安と向き合い、保護を決意し現場へ向かうと…？ 話題となっている投稿は記事執筆時点で32万再生を超え、「痛かったよね」「素敵な出会い」との声が寄せられています。 【動画：犬の散歩中、目の前を横切った『足を引きずる黒猫』→翌日探しに行くと…】 散歩中の突然の出会い Instagramアカウント「竹岡548」に投稿され