アメリカエネルギー情報局(US Energy Information Administration、EIA)が現地時間の2026年2月24日、2025年のアメリカにおける発電量に関する通年データを発表しました。その中で、太陽光発電量が前年比約35％増という記録的な伸びを達成し、ついに水力発電量を上回ったことが明らかになりました。Electric Power Monthly - U.S. Energy Information Administration (EIA)https://www.eia.gov/electricity/monthly/epm_table_graph