◇球春みやざきベースボールゲームズオリックス０―０西武（２６日・ＳＯＫＫＥＮスタジアム）＝４回終了後降雨コールド＝オリックス・平野佳寿投手兼任コーチ（４１）が２６日、新境地開拓に手応えをつかんだ。対外試合初登板となった西武との練習試合（ＳＯＫＫＥＮ）で１回を３者凡退。１３球で片付け、すべてゴロアウトだった。新球として習得を目指しているカットボールは２球試し、古賀悠の三ゴロと西川の投ゴロはともに