オリックス・古田島成龍投手（２６）が２６日、ライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に初登板した。２５年９月に右肘のクリーニング手術を受け、２月１日から大阪・舞洲の残留組として調整。２１日から宮崎キャンプに合流していた。打者４人に２０球を投げ、安打性は１本。最速は１４６キロを計測した。２５年は２０試合で６ホールドにとどまったが、新人だった２４年はリリーフの柱として５０試合で２４ホールド、防御率０・７９と