◇球春みやざきベースボールゲームズオリックス０―０西武（２６日・ＳＯＫＫＥＮスタジアム）＝４回終了で降雨コールド＝オリックスのショーン・ジェリー投手が、２回無失点と上々の対外試合デビューを飾った。初回に先頭の西川に中前へ運ばれ、１死一塁から渡部を投ゴロ併殺。２回２死一塁では外崎に１１球粘られたが、根負けせず投ゴロに仕留めた。丁寧にゴロアウトを重ねた新助っ人は「あれが自分のスタイル」と満足そう。