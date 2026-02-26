高知市土佐山の梅まつり会場を地元の小学生が訪れ、ウメの花や会場の様子などを見ながら俳句作りに挑戦しました。高知市の土佐山学舎では毎年、嫁石梅まつりが開かれているこの時期に児童が梅園を訪れて俳句作りに挑戦しています。梅園には1000本あまりのウメの木が植えられていて、白加賀や鶯宿など4つの品種を楽しむことができます。今年は2月15日頃から花が咲き始め、 今は8分咲きほどで見頃を迎えています。児童たちは美しいウ