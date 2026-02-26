サザンオールスターズの桑田佳祐が４月３日にリリースする新曲「人誑し／ひとたらし」が、同月から放送されるテレビ朝日系アニメ「あかね噺（ばなし）」の主題歌であることを２６日、発表した。同アニメへの完全書き下ろし曲であることも明らかになり、桑田はデビュー４８年のキャリアで初めてアニメ作品に向けた楽曲で、作詞・作曲を手がけた。アニメは「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載されている同名漫画が原作で落語を