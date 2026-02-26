2月25日、高知県内では久しぶりにまとまった雨を観測しましたが、深刻な渇水である状況に変わりはありません。長引く渇水による農作物や販売価格への影響を取材しました。高知県内では2026年11月以降、雨の量が平年を大きく下回り深刻な渇水が発生。県民の生活への影響が大きいとして2月16日には高知県では初めてとなる渇水対策本部会議が開かれました。高知市の主な水源のひとつ大渡ダムは貯水率が0パーセントとなり、四万