３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンは２６日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」中日戦（２７、２８日・バンテリンＤ）に向けて前日練習を行った。井端弘和監督（５０）は、この日チームに合流したドジャース・大谷翔平投手（３１）の打順について言及。「アナリストもいますし、昨日くらいから話し合っていますし、参考にしながら（決めていきたい）。それ（アナリストの話）だ