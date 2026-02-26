きょう26日に古希＝70歳の誕生日を迎え、約10年ぶりCDシングルと全国ソロツアーの開催を発表、今夏には歌詞集を発売することも明らかにした桑田佳祐。その新曲「人誑し／ひとたらし」が、『週刊少年ジャンプ』（集英社）で連載中の人気漫画『あかね噺』のテレビアニメ（4月4日より放送開始）のオープニング主題歌に決定した。【写真】『あかね噺』原作作画・馬上鷹将が描き下ろした桑田佳祐のお祝いイラスト昨年までのサザンオ