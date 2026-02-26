警察官の志願者が減る中、若い世代に警察官を目指してもらおうと仕事のやりがいを紹介する縦型動画のコンテストが行われ、岡山県警の動画が全国のトップに輝きました。「お父さん、私警察官になろうと思うんだけど」「他にもええ仕事はいっぺえあろうが」「じゃあお父さんはなんで警察官やってるの？」「誰かがやらにゃいけめえが」これは全国の警察が参加する初の縦型動画コンテストで、トップの警察庁長官賞を獲得した岡山県警に