北海道旭川市でいじめを受けた市立中2年広瀬爽彩さん＝当時（14）＝が2021年に自殺したのは市が適切な対応を怠ったためとして、遺族側が市に損害賠償を求めた訴訟を巡り、同市議会は26日、市が7千万円を支払うとした和解案を承認する議案を可決した。早ければ3月中にも和解が成立する見通し。今津寛介市長は「未来ある命を守ることができなかった事実を極めて重く受け止めている。深く反省し、責任から目を背けることなく誠実