J2山形は26日、不動産業などを手がけるエスコンの連結子会社となると発表した。エスコンが株式の98％を取得する予定。山形県天童市で2028年8月の開業を目指す新スタジアム構想でも最大50億円の出資を受ける。エスコンはプロ野球日本ハムの本拠地、エスコンフィールド北海道（北海道北広島市）の周辺の開発を担った実績があり、山形でも新スタジアムを中心とした町づくりを進める。