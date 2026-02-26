大阪・道頓堀で14日に少年3人が刃物で刺されて死傷した事件で、殺人の疑いで逮捕された岩崎龍我容疑者（21）が17日、検察官への送検を拒否したと報じられている。 岩崎容疑者の送検拒否がどのような事情によるものか定かではないが、一般的に、弁護人の立場から送検を拒否するよう指示したり助言したりすることがあるのだろうか。 刑事訴訟法上、警察は被疑者を逮捕してから48時間以内に、身柄や捜査書類を検察庁に送るか、釈放