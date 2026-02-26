旅行中、ママさんが部屋に付いている露天風呂に入っていたら、ワンコは寂しくなったようで…？ワンコの可愛すぎる行動が話題になり、投稿は記事執筆時点で2万5000回再生を突破しています。 【動画：箱根旅行中、客室露天風呂に入った結果→寂しくなった犬が、窓越しに…すぐに上がりたくなる『健気な行動』】 ワンコとの箱根旅行 YouTubeチャンネル「ティノちゃんねる。」に投稿されたのは、ミニチュアシュナウザーの「テ