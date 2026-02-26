柴犬が張り切って運動会に参加したら、好成績を収められるかと思いきや…？まさかの展開に爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で13万5000回再生を突破。「フリーダムｗ」「かわいいのでOK」といった声が寄せられています。 【動画：『犬の運動会』に参加し、張りきっている犬→いざ競技が始まると…想定外な『まさかの展開』】 柴犬が張り切って運動会に参加 Instagramアカウント「shiba_study48」に投稿されたのは、