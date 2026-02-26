ギャル曽根さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【KALDI】カルディ2月のオススメ商品！爆買い26品！』という動画をアップ。コーヒー豆・輸入食品店『カルディコーヒーファーム』で購入したさまざまな商品を披露してくれました！今回はこの中で、ギャル曽根さんが大好きだという、レンチンするだけの和スイーツをピックアップ♪【関連】【カルディ】ギャル曽根もリピ買い！大絶賛するご飯のお供「毎回買ってる」「ほんと美味しい」