天下の奇祭「国府宮はだか祭」のクライマックスは、参道に現れた神男が神社の「儺追殿（なおいでん）」に入るまでの間です。下帯姿の裸男たちが、神男に触れて厄を落とそうと激しい「もみ合い」を繰り広げます。 【写真を見る】｢国府宮はだか祭｣本番に向けきょうから三日三晩の“おこもり” 神男になるために転職…ことしの神男･木村さんの覚悟と思いとは 2月18日、ことしの神男に選ばれたのは、一宮市に住む会社員・木村勇樹さ