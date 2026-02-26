ベルトラは、クルーズオンライン予約システム「VELTRAクルーズ」の外部提供を開始した。第1弾として、海外専門旅行会社のジェイエスティとシステム提携し、専用クルーズ予約サイトの提供と販売を開始した。リアルタイムでの空席状況の確認や、予約・決済が可能となる。両社は旅行会社プログラムを通じて販売提携を行い、ジェイエスティのウェブサイトや店頭で現地体験型アクティビティを販売していた。ベルトラでは、旅行会社など