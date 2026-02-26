海上自衛隊鹿屋航空基地の自衛官が、垂水市内の温泉施設で、浴室内を盗撮したとして、停職3か月の懲戒処分を受けました。停職3か月の処分を受けたのは、海上自衛隊鹿屋航空基地の第1航空群司令部に所属する40代の1等海曹です。鹿屋航空基地によりますと、1等海曹は2023年12月、垂水市内の温泉施設で、自身のスマートフォンと自撮り棒を使い、男湯と女湯のしきり壁の上から4回にわたって盗撮したということです。利用し