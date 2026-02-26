AIやデジタルの力で業務を効率化することで、患者と向き合う時間を充実させる。そんな次世代の薬局の姿が見えてきました。最新のシステムを体験できる、その名も「最新薬局」まるごと体験会が26日から鹿児島市で始まりました。26日から3日間、鹿児島市で行われる「最新薬局」まるごと体験会。AIやデジタルの技術で薬局の業務を効率化したシステムなどが体験できます。26日は薬局の経営者など約50人が参加しました。薬剤師に