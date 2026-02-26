野球の独立リーグ「旭川ビースターズ」の前代表の男が、運営資金１５万円を横領したとして逮捕されました。球団によりますと、ほかにも飲食費などに資金が使われていたということです。（旭川ビースターズ平亮球団代表）「あたかもお金を持っているかのような振る舞いがあった。（高井容疑者の行為は）断固として認められない」ＳＴＶの取材に応じたのは、野球独立リーグ「旭川ビース