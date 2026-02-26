鹿児島市は物価高対策として1人5000円分のプリペイド型ギフトカードを4月下旬から配付する方針です。市は26日、専用のコールセンターを開設しました。国の交付金を活用した物価高対策として鹿児島市が配付するのは、1人あたり5000円分のVisaのギフトカードです。世帯人数分の金額をチャージしたカード1枚を29万世帯に郵送します。これに先立ち市は26日、専用のコールセンタӦ