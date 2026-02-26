裁判のやり直しが決まった４２年前の強盗殺人事件。元受刑者の長男が支援者に感謝を伝えました。１９８４年、滋賀県日野町の酒店で起きた強盗殺人事件では、無期懲役の判決が確定した阪原弘さんが服役中の２０１１年に病死。翌年、家族が裁判のやり直しを求め、最高裁は今年２月２４日付けで再審開始を決定しました。今後、やり直しの裁判が大津地裁で開かれます。阪原さんの長男・弘次さんは２６日、支援者らに感謝を伝えま