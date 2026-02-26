同僚らの財布から現金を盗んだとして、海上自衛隊は、佐世保基地に所属する20代の隊員を懲戒免職処分としました。 26日付けで懲戒免職処分となったのは、海上自衛隊佐世保基地業務隊に所属する20代の隊員です。 佐世保地方総監部によりますと、隊員は、2023年12月から翌年1月までの間に、部隊の居住区内で保管されていた同僚10人の財布から現金 計19万円を盗みました。 その後、無断欠勤したため理由を問いただしたところ窃盗に