中井の愛らしい仕草はすっかり有名となった(C)Getty Images閉幕したミラノ・コルティナ五輪、女子フィギュアで大きく存在感を示したのは中井亜美にもあった。17歳の女子高生スケーターはSP、フリーともに大技のトリプルアクセルを決めるなど、フィギュア史上最年少メダルとなる銅メダルを獲得と快挙を達成。のびやかな演技で人々を魅了した。【写真】なんて美しい瞬間！世界に配信されたアリサ・リウと中井亜美の抱擁シーン