大阪都構想の制度案を議論する「法定協議会」の設置をめぐり、維新大阪市議団が市民との意見交換会を実施する方針です。大阪府の吉村知事と大阪市の横山市長は、来年春までの任期中に「大阪都構想」の住民投票の実施を目指しています。吉村知事は、都構想の制度案を議論する「法定協議会」設置の議案を早ければ３月６日にも市議会に、９日にも府議会に提出したい考えを示しています。一方、維新の大阪市議団は都構想自体に