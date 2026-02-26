大相撲の初場所後に旧常盤山部屋を継承し、湊川部屋を興した元大関・貴景勝の湊川親方が２６日、大阪市西淀川区の部屋宿舎での稽古後に報道陣の取材に応じた。「きれい事は言ってられない。（弟子たちを）強くするのが自分の今の仕事」。師匠となって迎える春場所（３月８日初日・エディオンアリーナ大阪）へ、熱のこもった指導を行った。約２時間の稽古は随所に独自色を感じさせた。以前との変化の一つが稽古開始時間。午前８