バスケットボール男子日本代表は２６日、沖縄で「ＦＩＢＡバスケットボールワールドカップ２０２７アジア地区予選Ｗｉｎｄｏｗ２」の中国戦を行う。ＮＨＫの大河ドラマ「豊臣兄弟！」に豊臣兄弟の母・なか役を演じる女優・坂井真紀（５５）は、大のバスケットボール好きで知られ、２６日、自身のＳＮＳで「ＧＡＭＥＤＡＹＧＯＧＯ」とＡＫＡＴＳＵＫＩＪＡＰＡＮのユニホーム姿でドリブルする瞬間の写真をアップ