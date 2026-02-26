３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンは２６日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」中日戦（２７、２８日・バンテリンドーム）に向けて前日練習を行った。この日は、救援のリーダー格として活躍が期待されていたパドレス・松井裕樹投手（３０）がコンディション不良のため出場辞退したことが正式発表された。井端弘和監督（５０）は「松井投手、向こうで投げている報告がいろいろきて