3月のWBCで世界一連覇を目指す侍ジャパンは26日、バンテリンドームで練習を行った。カブスの鈴木誠也外野手（31）はこの日は打撃練習は回避したが、シートノックでは中堅に入るなど調整した。練習後には会見が行われ、大谷翔平投手と一緒に登場した会見では「一緒です」を連発。大谷と答えがかぶり、鈴木が苦笑いを浮かべる一幕もあった。会見では「チームに合流しての今の心境」「現在のコンディション」が冒頭に聞かれたが