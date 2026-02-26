「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６名古屋侍ジャパン−中日」（２７日、バンテリンドーム）３月のＷＢＣに出場するドジャース・大谷翔平投手（３１）が２６日、バンテリンドームで日本代表チームに合流した。連覇への思いを問われた大谷は「前回同様、プレッシャーかかると思いますけど、初戦からしっかり入れるよう、強化試合も含めていい状態で試合をこなせれば、十分に戦っていける。明日以降、準備していきたい」