◆第６３回報知杯弥生賞ディープインパクト記念・Ｇ２（３月８日、中山競馬場・芝２０００メートル、３着馬までに皐月賞の優先出走権）１週前追い切り＝２月２６日、栗東トレセン報知杯弥生賞ディープインパクト記念で始動するアドマイヤクワッズ（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父リアルスティール）が１週前追い切りを行った。坂井瑠星騎手を背に、ＣＷコースでフレミングフープ（５歳オープン）を３馬身追走。しまいはしっか