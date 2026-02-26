猛烈な寒波により、記録的大雪に見舞われた今週のアメリカ・ニューヨーク州。現地では、警察官が雪玉をぶつけられて負傷したとして、ニューヨーク市警が公開捜査に乗り出す事態に発展しました。10年に一度クラスの大雪で一時、積雪が50cmを超えたマンハッタン。ワシントンスクエアパークでは23日、雪合戦がスタートし、大勢の人が集まり雪玉を投げ合っていました。一方、セントラルパークでは、ニューヨーク市警のパトカーが走行中