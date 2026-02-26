東日本大震災から１５年を前に、建設業界の災害対応力に関する調査で、将来への強い危機感が浮き彫りとなった。建設業界の災害対応力に関する最新調査で大規模災害が発生した場合に十分な復旧対応ができない可能性が高いという回答が6割超に上ることが明らかになった。建設業界の技術者派遣を行う株式会社ワールドコーポレーションが建設業界に従事する経営者・役員および管理職６００名を対象に、「建設業の職人に関する実態調査